Ciro Santoriello non sarà più il Pubblico Ministero dell'accusa della procura della Repubblica di Torino che porterà avanti l'Inchiesta Prisma e che vede protagonista la Juventus e tutti suoi ex-vertici fra cui, fra gli altri, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici con l'accusa di aggiotaggio e falso in bilancio.



La notizia, diffusa dall'Ansa è ufficiale con Santoriello che ha deciso ufficialmente di astenersi dal sostenere l’accusa nel processo alla Juventus. Una scelta che è stata presa dopo le polemiche delle scorse settimane nate attorno ai video, risalenti ad alcuni anni fa, in cui si professava, tra l’altro, anti Juventino e tifoso del Napoli.



Il caso non si smonterà, con la procura che continuerà ad essere rappresentata dagli altri due magistrati del Pool che ha portato avanti le indagini e coordinata anche dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio.