Non solo intercettazioni e capi d'accusa. Dagli attidella Procura della Repubblica di Torino e che vede coinvolta a livello penale lae tutto il suo vecchio management a partire dall'ex-presidente Andrea, passando per l'ex-ad Maurizioe passando anche per gli ex vice-presidente e ds Pavele Fabio, emergono anche leaccusato di falso in bilancio e aggiotaggio con false dichiarazioni nei confronti della Borsa.Come riportato dal Corriere della Sera, negli atti è presente anche la memoria difensiva datata 2021 dell'avvocatoche ribadisce, dopo le prime perquisizioni, la correttezza dei bialnci: "JuventusLa correttezza del riferimento allo IAS 38, paragrafo 113(la cosiddetta “football industry”), in base alla quale le plusvalenze sono iscritte in relazione alle cessioni di attività immateriali, ove il ricavato netto della dismissione sia superiore al valore contabile dell’attività".In particolare il legale del club pone l'accento non tanto sull'entità dei costi dei cartellini dati ai singoli giocatori, ma proprio sulla distinzione delle operazioni in atto fra i club. Di fatto, secondo la Juventus, non si tratta di operazioni in scambio, ma di un'operazione in entrata e, successivamente, di una in uscita o viceversa: "di attività immateriali. Tali caratteristiche escludono l’applicazione del principio contabile IAS 38, par 45 e