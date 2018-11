Dopo la batosta, a Vinovo, spunta un sorriso. La notizia positiva per laporta sempre il nome di, nelle giornate top e in quelle flop. Appartiene alla seconda categoria quella di ieri, la nona del campionato Primavera 1, in cui. Per la Dea vanno a segno Kulusevski, Zortea, Colpani (doppietta) e Piccoli. In mezzo, però, c’è il gol di un diciassettenne che continua a stupire tutti: si chiama Petrelli e non vuole più fermarsi.Mattia Carapelli@mcarapex