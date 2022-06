Altri contatti negli ultimi giorni tra la Juve e Alberto Gilardino. L'ex attaccante piace al club bianconero come potenziale nuovo allenatore della squadra Primavera, ma su di lui si registra anche il forte interesse del Genoa, altro club che vorrebbe affidargli la panchina dell'Under 19. A Torino, intanto, proseguono le riflessioni anche sul fronte dell'Under 23: salutato Lamberto Zauli che ha preso posto come tecnico del Sudtirol neopromosso in Serie B, stando a Tuttosport i bianconeri sembrano ora indirizzati su Massimo Brambilla, reduce da una fruttuosa esperienza nelle giovanili dell'Atalanta.