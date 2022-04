Il capitano della Juventus Primavera Andrea Bonetti ha parlato ai microfoni di JuvenutsTv dopo la sconfitta in Youth League. Queste le sue parole:



PAROLE - "L'unica cosa negativa è il finale. Abbiamo onorato la competizione e questa Final Four, che per noi era un traguardo storico. Siamo orgogliosi, anche della prestazione di oggi perchè il Benfica ci ha aggredito subito, ma con l’espulsione abbiamo capito potevamo cambiare la partita, siamo rientrati nella ripresa con un altro passo e abbiamo fatto una grande prestazione".