Confermato Zauli. La Juve Primavera è pronta a tornare in campo e per quella sfida secca che attendono anche e soprattutto gli addetti ai lavori: la sfida secca contro il Real Madrid, negli ottavi di finale di Youth League. Nel caso in cui dovesse vincere, la squadra di Zauli potrebbe giocare i quarti contro la vincente di Inter-Stade Rennais, eventuale semifinale al cospetto di una tra Salisburgo e Lione.