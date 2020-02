La primavera bianconera torna a vincere dopo quattro pareggi di fila tra campionato e Coppa Italia. Contro il Pescara, a Vinovo, termina 1-0: ha deciso il gol di Sekulov nei minuti iniziali del primo tempo. "E' stata una partita molto difficile, in questo momento del campionato ogni gara diventa complicata perché tutte le squadre hanno i propri obiettivi. Oggi il Pescara ha fatto vedere le sue qualità mettendoci in difficoltà in diversi frangenti. Era una partita piena di insidie, sono stati bravi i ragazzi a sbloccarla", il commento di Zauli. E ora i playoff sono praticamente blindati: col ventunesimo risultato utile nelle ultime 22 uscite. Più 7 sul Genoa, virtualmente primo escluso dai playoff scudetto.