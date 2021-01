Dalla ripresa del campionato Primavera dopo lo stop di oltre due mesi causa coronavirus e Dpcm, la Juventus di mister Bonatti ha vinto tre partite consecutive: 4-0 al Sassuolo, 3-1 all'Ascoli e oggi 2-0 alla Lazio, sotto gli occhi Storari, Zauli (allenatore Juve under 23) e Chibozo, grande talento della Primavera juventina, in stampelle e tutore al piede sinistro fratturato.



La gara non è semplice con la Lazio che tenta di imporre il proprio gioco e tenere il possesso palla. Alla fine, però, vengono fuori le qualità dei bianconeri che grazie alle reti di Da Graca e Barrenechea portano a casa i tre punti. La Juve è seconda in classifica, 2 punti dietro alla Roma.



IL TABELLINO



Juventus-Lazio: 2-0



Marcatori: (Da Graca 28', Barrenechea 40')



Juventus (4-4-2): Garofani; Leo, de Winter, Riccio, Ntenda; Soule (Sekularac 83'), Barrenechea (Omic 75'), Miretti, Iling (Turicchia 75'); Da Graca (Cerri 83'), Sekulov​ (Cotter 75'). A disp. Senko, Fiumanò,, Nzouango, Verduci,, Bonetti, Hasa, Ledonne.​ All. Bonatti

Lazio (4-3-1-2): Furlanetto; Armini, Franco, Adeagbo (Ndrecka 46'), Pica; Bertini (Ferrante 83'), A. Marino, Czyz; Shehu (Guerini 75'); Castigliani (Tare 83'), Nimmermeer.​ A disp. Peruzzi, Zappalà, Novella, Floriani Mussolini, Zaghini, T. Marino, Tare, Ferrante.​ All. Menichini



Ammonizioni: (Bertini (L) 39', Barrenechea 70')



Arbitro: Sig. Carella della sez. di Bari