Ieri le visite mediche, la firma e l'ufficialità del suo arrivo alla Juventus,. L'attaccante arrivato dalla Fiorentina per 70 milioni di parte fissa, più 10 di bonus e altri 11,6 tra oneri accessori e contributo di solidarietà, ha svolto oggi il primo allenamento in bianconero.- Come riporta il video qui sotto, l'ex Fiorentina si è già messo a disposizione di Allegri e il suo staff e. Primo giorno di lavoro con la Juve per Vlahovic, in attesa del debutto in bianconero.