Juve-Chelsea, la partita ha inizio. Dopo la lunga fase di studio, dopo i sondaggi e i contatti con gli agenti ora di Daniele Rugani ora di Gonzalo Higuain, ecco che i due club hanno avviato ufficialmente la trattativa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.comL'incontro si è tenuto all'Hotel Me, quartier generale dello stesso Ramadani prima che Paratici si spostasse nel cuore pulsante bianconero a Palazzo Parigi.La prima pratica è quella legata a Rugani. Ottimi i rapporti con il giocatore e il suo agente Torchia, la Juve sta apprezzando la posizione del difensore di non mettere pressione alcuna né per restare né per partire.Si tratta, ostacoli non sembrano essercene.Più complicata la posizione di Higuain. Il Pipita è stato messo in vendita senza troppi giri di parole, appena due anni dopo il clamoroso colpo di mercato ormai stritolato dall'operazione storica di CR7.. Il Chelsea resta in pole, ma l'operazione non è semplice. Anche perché i Blues devono vendere e la Juve, almeno in questa fase, non vuole scendere sotto i 65 milioni.