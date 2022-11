La Juventus ha intenzione di dare battaglia legale alla Consob. Come riferisce La Stampa, il club bianconero ha spostato nuovamente la data della prossima assemblea degli azionisti, proprio perché intende dimostrare come i propri bilanci siano corretti, contestando i criteri utilizzati dalla Consob. Il club bianconero, dopo i rilievi dell'autorità di vigilanza, ha affermato di aver inviato spontaneamente la documentazione richiesta per i bilanci sotto indagine da parte della Procura di Torino.