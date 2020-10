Oltre a Cristiano Ronaldo, che tornerà in gruppo al massimo nella giornata di martedì dopo che scatterà il 21esimo giorno di quarantena per il Coronavirus, la Juventus conta di recuperare altri due elementi fondamentali tra la partita in trasferta contro lo Spezia e il successivo impegno in casa contro la Lazio: si tratta di Matthijs de Ligt, che attende il via libera della visita ortopedica prima di tornare tra i convocati, e di Giorgio Chiellini, tornato ad allenarsi in gruppo e pronto a rientrare in campo, con le dovute precauzioni del caso.