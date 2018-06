Sergej Milinkovic-Savic è il sogno di mercato della Juventus. Non sarà facile convincere Lotito che rifiuta anche 120 milioni per il suo centrocampista, ma una strada per la Juve è iniziare a convincere il giocatore: oggi guadagna 1,5 milioni più bonus, i bianconeri quadruplicherebbero il suo ingaggio fino a quasi 6 milioni per convincerlo.