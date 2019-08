Il viaggio di Fabionon ha dato l'esito che tutti si aspettavano in casa Juventus. Il ds bianconero è partito ieri alla volta della Catalogna per incontrare la dirigenza del club blaugrana e provare a piazzare almeno uno dei giocatori in esubero, ma al momento le parti si sono lasciate con un nulla di fatto.è stato offerto in cambio del terzino classe 2000 Miranda () ma, forse a sorpresa, i ds delle due società hanno iniziato a ragionare suEntrambi i calciatori non sono ritenuti incedibili e centrali nei progetti tecnici rispettivamente die aprire la porta ad un'ultimo colpo nelle battute finali del mercato. Per la Juventus, in particolare,del reparto davanti soltanto a Matuidi ma, essendo arrivato a parametro zero (commissione di 16 milioni a parte) rappresenterebbe una enorme possibilità di plusvalenza (anche Bayern e PSG ci stanno pensando). Rakitic invece, così come Vidal (che piace all'Inter) è uno dei cedibili di casa Barcellona che sta provando di tutto perSecondo quanto riportato da Tuttosport, tuttavia, nonostante le discussioni avviatema l'affare è tutt'altro che impossibile.