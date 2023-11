Poche partite con il Manchester City per Kalvin Phillips, arrivato nell’estate 2022 dal Leeds per quasi 50 milioni e pronto a fare le valigie dopo un anno e mezzo. I Citizens lo stanno proponendo a diversi club già per gennaio, tra i quali c’è anche la Juventus che sta cercando un centrocampista. I bianconeri valutano il profilo ma al momento non accende l’interesse della dirigenza.