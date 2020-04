La Juve vuole Mauro Icardi e per ottenerlo ha bisogno della sponda del Psg. Che dovrà riscattarlo dall'Inter, 70 milioni. E poi versare altri 15 milioni al club nerazzurro in caso di cessione a un club italiano. Con la Juve che sul piatto non potrà mettere tanti soldi, ma ha altri argomenti degni di interesse: sono almeno quattro, infatti, i giocatori che interessano a Leonardo. Da Miralem Pjanic ad Alex Sandro, da Mattia De Sciglio a Douglas Costa, le contropartite tecniche mai come in questa occasione potranno fare la differenza.