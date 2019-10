Roberto Baggio lo ha definito: "Un fenomeno". Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, che lo ha fatto debuttare contro il Liechtenstein, ne parla così: "Sandro è il giovane che mi piace di più, sta migliorando continuamente: all’Europeo ci può stare eccome". Sandro è Tonali, il regista del Brescia, classe 2000, che in 25 mesi si è preso prima il calcio professionistico, poi la Serie A e ora l'Azzurro della Nazionale.



JUVE-PSG - Come scrive la Gazzetta dello Sport, su di lui ci sono gli occhi dei grandi club, in particolare quelli della Juventus, che lo segue da tempo, e del Paris Saint-Germain, dove c'è Leonardo che ha un debole per il prodotto del settore giovanile delle Rondinelle e che vorrebbe replicare l'affare Verratti. Ma attenzione anche all'Inter, spesso presente nelle sfide del Brescia. E' tra i ragazzi prodigio azzurri, come Santon, che ci ha messo 4 mesi a conquistarsi la Nazionale, come Donnarumma (10), Buffon (23), Kean e Zaniolo (24), meglio di Bergomi (26). Un predestinato pronto a far scatenare un'asta internazionale.