Il futuro di Juan Cuadrado, ad oggi, è ancora in bilico: il colombiano, infatti, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2020, ma potrebbe comunque restare alla Juventus. Maurizio Sarri infatti è pronto a valutare l'ex giocatore della Fiorentina che, sotto la guida del nuovo tecnico, potrebbe anche tornare a vestire i panni del terzino, complice l'uscita sempre più vicina di Cancelo, ruolo nel quale è esploso nei suoi primi anni in Serie A. In caso di permanenza a Torino la dirigenza è pronta anche a mettere sul tavolo una proposta di rinnovo contrattuale per un Cuadrado che potrà ancora dire la sua in bianconero: se da terzino o da esterno sarà Sarri a deciderlo...