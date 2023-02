Giù le mani dai suoi ragazzi. Che non vengono coccolati duranti le partite, tutt'altro. Chiedere a Federico Chiesa o Angel Di Maria per informazioni. Ma Max Allegri in questo momento soprattutto non ammette che ci siano attacchi prevenuti ai giocatori della Juve. I fischi fanno parte del gioco, ma secondo quelle che sono le regole accettate dall'allenatore bianconero: a fine partita, per esempio, se meritati. Non durante. Sicuramente non prima di cominciare a giocare. Il pubblico dell'Allianz Stadium è in ogni caso un pubblico esigente. L'effetto bolgia dei primi anni si è progressivamente smarrito, lo scioglimento della curva Sud come conseguenza dell'operazione Last Banner ha influito e pure ora che il tifo è tornato non è così raro vedere come alcune iniziative di dissenso isolate o quasi finiscano per farsi sentire. La lista dei giocatori fischiati singolarmente negli anni, così, si allunga sempre più.



