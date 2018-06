E' sempre Markoil primo obiettivo della Fiorentina per l'attacco. Il nazionale croato - attualmente impegnato a Russia 2018 - è un vero pallino del dg viola Corvino, che vede aumentare giorno dopo giorno l'ottimismo per la buona riuscita dell'affare. Con la possibilità di disputare la prossima Europa League, la società toscana conta di convincere il giocatore e di sedersi a trattare con una Juventus che dalla sua non intende perderne il totale controllo per il futuro.