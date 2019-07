Tra la Juventus ed il Real Madrid spunta una nuova pretendente per Christian Eriksen. Il centrocampista danese del Tottenham è reduce da una stagione straordinariamente proficua ed ora avrebbe intenzione di lasciare gli Spurs. Su di lui ci sono i bianconeri ed i Blancos, ma da poco si è inserito anche l'Atletico Madrid. Lo riporta il Mundo Deportivo. Per ora nessuno affonda il colpo definitivamente, ma la situazione è in continuo divenire.