"Continua la meledizione di Aaron Ramsey". In questi giorni in tanti continuano a ripeterlo, spesso anche su quotidiani a tiratura nazionale. Di cosa stiamo parlando lo sapete bene: leggenda vuole che ogni volta che Aaron segna un vip muore. Ovviamente, non potrebbe esserci niente di più stupido. Il problema, appunto, è che a parlarne, in qualche caso, sono anche siti internet e giornali molto seguiti e popolari che alimentano una storia davvero fastidiosa.