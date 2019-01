Il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea libera ladi un grande peso, aspettando anche di definire il discorso Pjaca con il Genoa. Ma in questi giorni per la dirigenza bianconera sono diverse leche non decollano per motivi differenti, Fabio Paratici deve fare i conti con giocatori poco convinti di andar via o incastri complicati su cui lavorare da qui al 31 gennaio. Intanto,nonostante i sondaggi bianconeri di pochi giorni fa. Un altro stop.- In primis,, anzi. Il Manchester United ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto, ma deve andar via: vuole aspettare, la Juve spingerà ma gli affari bloccati non finiscono qui. Perché anche il Bologna non ha dato da parte sua il via libera al. Tutto fermo anche su quel fronte e valutazioni in corso, dipenderà da Spinazzola. Mentre la Juve sta provando ad ottenere pure il riscatto anticipato di, al momento fredda sull'idea di provvedere subito all'acquisto del portiere italo-indonesiano. Molti discorsi fermi o rallentati, piccoli problemi in più da gestire per Paratici. Aspettando Spinazzola e non solo...GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su