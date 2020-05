, esterno del Chelsea, come prossimo colpo di mercato della, che in attesa dell'arrivo di Kulusevski si muove sui colpi a costo zero e uno di questi potrebbe essere proprio l'ex stella del Barcellona già allenato a Londra da Maurizio Sarri. Sulle qualità del calciatore non ci sono dubbi, Pedro ha vinto tutto e lo ha fatto da protagonista, sia in Inghilterra che al Barcellona., e segnando in quasi tutte le finali che ha giocato. E' certamente un calciatore sottovalutato, l'era d'oro del Barcellona sarà ricordata per sempre e anche lui ha dato una grossa mano a Messi & co. a portare a casa i trofei che hanno scritto la storia, ma...