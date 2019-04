Massimilianoha fatto la conta degli infortunati nel corso della conferenza stampa di ieri, alla vigilia della partita contro il, che precede le due caldissime partite contro il, sabato in campionato, e contro l', mercoledì prossimo nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Insomma, per i bianconeri non arrivano buone notizie, dopo che l'infortunio di Cristiano, una settimana fa con la maglia del Portogallo, ha scosso i tifosi verso l'intenso finale di stagione. E non è il solo: l'infermeria si è riempita in questi ultimi giorni in casa bianconera.