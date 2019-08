Merih Demiral è il calciatore della Juventus che ha avuto più richieste in questo mercato estivo, come dichiarato da Fabio Paratici direttamente da Villar Perosa. I bianconeri, per trattenerlo agli ordini di Maurizio Sarri, hanno dapprima superato la concorrenza dell'Atletico Madrid per strapparlo al Sassuolo, pagandolo 18 milioni di euro, e poi detto no all'assalto degli stessi colchoneros, oltre che di Milan e Manchester United, per il cartellino del talentuoso difensore dalla Turchia.