Andrea Agnelli si è sposato in gran segreto con la compagna Deniz Akalin, la donna di origini turche che è al suo fianco da ormai qualche anno. L’ex presidente della Juventus ha festeggiato sabato 29 aprile in un piccolo comune in provincia di Perugia. Tra i presenti anche molti ex volti del club bianconero come Alessandro Del Piero, Pavel Nedved e Gianluigi Buffon.