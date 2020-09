Luis Suarez costa meno di Edin Dzeko. L'analisi di costi, ingaggi e cartellini porta con sé questa verità, possibile anche grazie ai vantaggi del Decreto Crescita, che favorisce i lavoratori che provengono dall'estero in merito alla tassazione. E che, come già successo con Ronaldo, costituisce anche nel caso di Suarez un benefit non da poco.



L’uruguaiano, infatti, alla Juve firmerebbe un triennale da una decina di milioni netti, che secondo la nostra tassazione diventerebbero circa quindici al lordo. Più o meno - scrive la rosea - la cifra accantonata per dare a Dzeko 7,5 milioni, esattamente lo stipendio che oggi ha Gonzalo Higuain in bianconero. Con una differenza non secondaria, però: in questo caso c’è la possibilità di non pagare neanche mezzo euro per il cartellino. Per convincere la Roma a privarsi del bosniaco ne sarebbero serviti, infatti, una decina.