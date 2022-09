Sono passati 11 anni da quando, nella sera dell''8 settembre 2011, venne inaugurato ufficialmente l'allora Juventus Stadium. Per l'occasione il club bianconero disputò un'amichevole contro il Notts County e da allora il "fortino bianconero" ha saputo regalare anni di imbattibilità in campo, qualche polemica nel rapporto coi tifosi, tante gioie e feste scudettate, ma anche e soprattutto un incredibile bottino da iscrivere a bilancio.



500 MILIONI - Oggi lo Stadium ha un title sponsor, Allianz, che regala ricavi fissi ogni anno, ma non c'è solo questa voce da considerare nel computo degli introiti che lo stadio di proprietà ha generato da allora per le casse bianconere. Sono infatti oltre 500 i milioni introitati, riporta Calcio e Finanza, fra incassi dagli abbonamenti, biglietti venduti, box vip e hospitality per i giorni-gara, ma anche incassi per gli eventi nei giorni "extra-partita".



14% DEI RICAVI - Nel periodo pre covid, anche e soprattutto grazie allo Stadium i ricavi della Juventus sono aumentati costantemente arrivando a toccare quota 83,4 milioni nel 2018/19, l'ultima senza impatti derivati dalla pandemia Covid. E l'impatto sui ricavi totali del club degli incassi da Stadium varia in una forbice che va dall'11,5% al 14,9%. Il Covid ha ovviamente modificato i conti con la stagione in corso che sarà la prima del ritorno alla totale normalità fra abbonamenti, biglietti ed eventi. Decisamente un fattore, che nessun'altra big d'Italia almeno fino ad oggi può vantare.