E' stato reso noto il bilancio al 31 dicembre 2021 della holding della famiglia Agnelli, Exor, proprietaria della Juventus e della Ferrari, depositato nei giorni scorsi con 1,7 miliardi di utile. John Elkann, presidente e Ceo, ha ricevuto circa 3,2 milioni di remunerazioni nel 2021 (dato in calo rispetto ai 4,6 milioni dell'anno precedente). Il totale è la somma tra un salario di 850mila euro, 1,473 milioni di compenso in azioni, 898mila euro in bonus più 379mila euro da altre società del gruppo.



566mila euro, superiori rispetto ai 506mila euro del 2020, per Andrea Agnelli, percepiti unicamente in veste di presidente bianconero.