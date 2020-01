Ufficialmente sono arrivati a parametro zero ma Adrien Rabiot e Aaron Ramsey sono costati comunque qualcosa alla Juventus. Sebbene molto meno rispetto al valore del loro cartellino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono 1,4 milioni gli oneri accessori per Rabiot, contro 3,7 quelli per Ramsey, mentre gli ingaggi ammontano a 7 milioni a stagione per entrambi.