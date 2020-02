Effetto Ronaldo sul bilancio della Juve. Come ricorda Il Corriere della Sera, oltre al nuovo accordo con Allianz, i bianconeri hanno sottoscritto negli scorsi mesi un nuovo contratto di sponsorizzazione con Adidas fino al 2027. L'azienda tedesca ha più che raddoppiato gli introiti dallo sponsor tecnico: si è passati da 23 (fino a novembre 2018) a 51 milioni a stagione, per otto anni. 408 milioni di euro totali più 15 milioni di bonus "per l’accresciuta visibilità del brand Juve". Poi c'è Jeep, lo sponsor sulla maglia della Juve che dalla prossima stagione alzerà il corrispettivo fisso annuo da 17 a 42 milioni, bonus esclusi. In generale, gli incassi da pubblicità sono cresciuti da 86,8 milioni a 108,8 milioni, quelli da gare sono cresciuti 56,4 a 70,6 milioni e quelli della vendita di prodotti e licenze è salita da 27,8 a 44 milioni.