Oltre al valore storico della sfida, Fiorentina-Juventus ha un sapore di rivincita per i bianconeri dopo la debacle per 3-0 subita nel girone d’andata. Una partita da giocare con grande mordente, anche se il numero di diffidati tra gli uomini di Pirlo è alto. Sono quattro i calciatori della Juve a rischio squalifica, tutti molto importanti: Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Weston McKennie e Cristiano Ronaldo, tutti a rischio per la prossima sfida contro l’Udinese. Ma prima c’è la Viola, da giocare senza pensare al futuro.