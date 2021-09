Vediamo un poco see ungioveranno allaoppure si riveleranno tossici al punto da doverla dichiarare ufficialmente ammalata. Quattro giorni in salsa ligure. Prima ae successivamente aper misurarsi con la. Due impegni che, sino a pochissimo tempo fa, parevano dover rappresentare una normale routine priva di grossi rischi e che oggi, allo stato delle cose con la squadra bianconera clamorosamente sul fondo della classifica, possiedono una valenza davvero speciale.Si comincia, dunque, daè soprattutto dallo stadio “Picco” finalmente agibile per i padroni di casa che è un poco simile a un tabù perla. Ricordi poco lieti scritti in un passato che racconta di comemise in ginocchio il gigantecontro ogni pronostico. Accadde quando entrambe le squadre erano ine lo rammenta molto beneil quale proprio contro i liguri fu costretto a dire addio al calcio giocato a causa di un incidente gravissimo. Ma il colpo grosso venne fatto dalloa Torino quando addirittura vinsero pere divenne ufficialmente per le statistiche la squadra babau dei bianconeri.Il test questa volta sarà ancora più importante e anche complicato da risolvere con successo pieno e cioè con una vittoria visto che il pareggio lascerebbe la Juventus a mollo nelle sabbie mobili della zona retrocessione.e i suoi giocatori si troveranno a dover fare i conti anche con il furore di uno stadio “dimezzato” per via delle restrizioni sanitarie ma egualmente esplosivo grazie al supporto che i cinquemila e quattrocento tifosi locali a aventi diritto con il green pass soverchieranno i seicento supporters bianconeri. Intorno allo stadio, poi, sono attesi tutti quei tifosi che non sono riusciti a procurarsi il biglietto o che verranno respinti dagliperché avranno un tagliando non valido comprato in Internet a prezzi da truffa. Una storia che si ripeterà tre giorni dopo quando al “Picco” arriverà il Milan.E quel giorno la Juventus sarà in casa ad ospitare la. Con quale spirito e umore e gambe sarà interessante verificare anche perché molto dipenderà dal risultato ottenuto a. Una svolta nevralgica per i bianconeri i quali hanno l’obbligo di tornare in linea con il percorso immaginato prima dell’inizio di questa stagione così tribolata. Perché, dopo gli ostacoli liguri, ci sarà prima ilsempre assetato il derby e poi ladi. Il tutto infarcito dal. Non manca molto dunque per scoprire quale sia la vera verità.