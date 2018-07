Appena arrivato, ma piace già a molti. Andrea Favilli, attaccante classe 1997 è tra i volti più ricorrenti del mercato bianconero, in chiave cessione. Come riportato da Sky Sport, su di lui c'è l'Udinese, ma Allegri frena la partenza per valutarlo in ritiro. Piace anche a Samp, Genoa e Parma.