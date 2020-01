Emre Can non è più un calciatore della Juventus. L'ex Liverpool ha svolto le visite mediche con il Borussia Dortmund e firmerà con il club tedesco per i prossimi quattro anni. Alla Juve (in attesa dell'ufficialità) una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Neanche poco, tutto sommato, considerando che Emre era il calciatore meno utilizzato da Maurizio Sarri e che in Europa tutti sapevano che il club bianconero aveva necessità di cedere per sfoltire e fare cassa.