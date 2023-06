Appena quattro gol in stagione per Federico Chiesa, che è stato limitato da una condizione fisica non perfetta per i postumi dell’intervento al crociato, ma il talento della Juventus e della Nazionale è ancora uno degli attaccanti più desiderati in Europa. La società bianconera non l’ha messo sul mercato, ma la mancata qualificazione alla Champions League potrebbe forzare alcune cessioni e di fronte ad un’offerta adeguata anche il talento ex Fiorentina potrebbe essere venduto. Servono almeno 60 milioni di euro per fare vacillare la Juventus, una cifra che porta una selezione durissima e che potrebbe spingere Chiesa verso l’Inghilterra. Il Newcastle dopo aver acquistato Tonali potrebbe tingersi ancora più di azzurro e in effetti sulla lavagna scommesse le quote calciomercato dedicate a Chiesa vedono i Magpies tra i favoriti a 3.00 volte la posta. La buona notizia per i tifosi bianconeri è che la conferma alla Juventus resta la prima opzione a 1.60, ma non mancano alternative valide. C’è ad esempio il Liverpool, solo quinto nell’ultima Premier League e pronto a spendere per rilanciarsi, e l’ipotesi di vedere Chiesa in maglia Reds vale quota 4.00. In corsa anche Manchester United e Bayern Monaco, entrambe proposte a 7.50. A chiudere la lista delle possibili destinazioni future dell’ex Fiorentina c’è il Chelsea, ma i londinesi per ora sono proposti a 20.00 volte.