Si alza la lavagnetta e per la seconda partita consecutiva si legge il numero 7 tinto di rosso. Maurizio Sarri toglie ancora una volta Cristiano Ronaldo: la prima contro la Lokomotiv Mosca in Champions, la seconda oggi contro il Milan. E come in Russia, anche a Torino il fuoriclasse della Juve non l'ha presa bene.



Il giocatore, scuro in volto all'uscita in campo, sostituito da Dybala, si gira verso la panchina borbottando qualcosa in portoghese, prima di andare direttamente negli spogliatoi. Due sostituzioni consecutive (mai successo, ed è anche la prima volta che viene sostituito prima del 55esimo alla Juve), due sostituzioni in una settimana: il portoghese non è al meglio, Sarri lo centellina e lo cambia. Ma CR7 non la prende bene.