Arriva il videomessaggio di Adrien Rabiot, dopo il rinnovo ufficiale con la Juventus, al canale broadcast del club bianconero su Instagram: "Sono felice e orgoglioso di potervi confermare che sarò un giocatore della Juventus anche la prossima stagione. La mia scelta arriva dal cuore, sono legato tantissimo a questi colori e a questa maglia: la Juventus per me è casa. Qui sono cresciuto e sono migliorato sia sul campo sia come uomo. Non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione e, come avevo promesso qualche mese fa, il mio obiettivo è sempre quello di dare il 100% per la Juventus e per tutti voi tifosi. Vorrei davvero condividere tanti sorrisi e tanti successi con voi. Indossare questa maglia è una responsabilità e un privilegio, sono pronto a continuare questa bellissima avventura".