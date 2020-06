Bundesliga a tinte bianconere. E’ stato un sabato particolare, in Germania. Nel primo pomeriggio Kingsleyha aperto le danze, per il Bayern, nel sacco di: gol e prova da applausi per lui. Ma il piatto forte è arrivato dal Westfalenstadion, dove il Borussia Dortmund ha vinto soffrendo, di misura, 1-0 contro l’Hertha.Negli ultimi mesi della sua esperienza italica. Il club tedesco ci ha poi messo meno di 20 giorni a scegliere di puntare a tutti gli effetti su di lui. Il 18 febbraio è infatti arrivato l’annuncio del riscatto: alla Juve 25 milioni con plusvalenza netta di 12,4 milioni., insieme a Pjaca. Fuori anche agli ottavi di Coppa Italia, a metà gennaio. Una gestione titubante, quella del tecnico. A marzo, interrogato da Kicker sull’addio alla Juve, Emre Can spiegava: “Volevo tornare nuovamente a giocare a calcio.”. E’ passato qualche mese,Parliamo di Adrien, chi se non lui. Rientrato a fatica nei ranghi, dopo la quarantena dorata in Costa Azzurra, che ha contribuito ad alimentare una tensione con il club ancora molto forte.Mamma Veronique è già al lavoro per trovare all’amato figlio una nuova sistemazione, mentre la Juve, che se ne libererebbe volentieri, lo ha proposto al Manchester United nei discorsi per Pogba. Rabiot è un caso aperto, frutto di un investimento (7 milioni netti di ingaggio a stagione) oneroso e poco azzeccato.