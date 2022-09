Rabiot ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il ko a Parigi. Queste le sue parole:



"Abbiamo iniziato male, soprattutto i primi 20 minuti. Abbiamo sofferto, eravamo troppo bassi. Molto meglio nel secondo tempo, potevamo pareggiare anche. Siamo un po’ arrabbiati per il primo tempo e per come abbiamo preso i due gol ma abbiamo dimostrato di poter fare meglio. Continuiamo a lavorare e pensare alla prossima. Stiamo migliorando, abbiamo fatto meglio rispetto al campionato. Ottima la reazione, sono contento".