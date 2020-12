Tra le pieghe della decisione con cui il Collegio di Garanzia del Coni ha imposto la disputa del match tra Juventus e Napoli spunta anche la curiosa situazione del centrocampista bianconero Adrien Rabiot. Il francese avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica lo scorso 4 ottobre – proprio contro il Napoli – ma la sanzione era stata sanata all’epoca dal fatto che la Juve si fosse presentata regolarmente in campo. Quando sconterà ora la squalifica? Inizialmente, subito dopo l'esito del ricorso, sembrava dovesse saltare la prossima gara con l'Udinese (15a giornata) perché la decisione diventa effettiva dopo la mezzanotte.



La Juve, però, su Twitter ha comunicato che la sconterà oggi con la Fiorentina: “Adrien Rabiot non appare in distinta poiché sconta la squalifica in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre”, si legge. Rabiot, che avrebbe dovuto giocare dal 1′ questa sera contro la Fiorentina, è stato rimandato a casa dalla società bianconera proprio in seguito alla decisione sul ricorso del Napoli. Da capire se anche per la Lega risulterà scontata oggi o se dovrà saltare l'Udinese.