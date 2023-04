Max Allegri ha detto la sua, il percorso di Adrien Rabiot alla Juve potrebbe non essere concluso. C'è il tecnico bianconero a rappresentare un fattore decisivo per convincere il centrocampista francese a restare nonostante il contratto in scadenza, magari con un accordo ponte per rimandare ogni discorso solo di un anno o due. E Rabiot? Ci pensa, insieme a mamma Veronique. Ponendo condizioni e avanzando richieste chiare, di garanzia anche in ottica futura. Ma la partita non è finita, la Juve può ancora sperare.