Alla fine ce l’ha fatta. Il duca Adrienè riuscito a salire sul proprio Suv, percorrere i 300 chilometri che lo dividevano dalla sua villa in Costa Azzurra a Torino, e tornarsene alla Contissa, iniziando così pure lui la sua quarantena prima di poter riprendere gli allenamenti. Come tutti gli altri. Come tutti quei suoi sciocchi compagni che, pensate un po’ che bizzarri, pur sapendo che fino al 18 maggio gli allenamenti individuali saranno facoltativi, si sono imbarcati lo stesso su degli aerei e – chi dal Brasile, chi dal Portogallo chi anche solo dal Lussemburgo – sono rientrati a Torino.