La partita per il rinnovo di Adrien Rabiot è compromessa o quasi, senza Champions e con tutti questi problemi sembra impossibile per la Juve convincerlo a restare. E se il Newcastle fa sul serio ecco che arriva la mossa che può sbaragliare la concorrenza: è quella del Bayern Monaco. Rotti gli indugi, Tuchel lo voleva già al Chelsea, è Rabiot il suo obiettivo numero uno per il centrocampo.