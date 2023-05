Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha commentato a Sky Sport il pareggio raggiunto in extremis contro il Siviglia, nell'andata della semifinale di Europa League: "Il gol di Gatti cambia tanto, ci abbiamo provato fino alla fine e lo abbiamo dimostrato. Ci dà speranza per il ritorno".



Sul match di ritorno: "Dobbiamo essere più attenti sulle loro ripartenze, ci possono fare male su questo. Loro lasciano sempre due o tre giocatori alti, sul campo, hanno velocità ad attaccare la porta. Dobbiamo essere più compatti di squadra, ma anche giocando meglio con la palla, avere meno fretta e palleggiare di più".



Sull'ennesimo gol su palla inattiva: "Lavoriamo tanto sui calci d'angolo, cerchiamo di occupare bene l'area, lavorando con Landucci su questo... E paga, anche stasera. Secondo me è un'arma in più per noi, dobbiamo sfruttare i corner. Per me è una bella stagione, ho giocato tanto, anche con la Francia ai Mondiali, ma sono contento di avere fatto bene e tanti gol, aiutando la squadra. Mi piacerebbe andare in finale e portare questo trofeo a Torino per tutti, dai tifosi alla società, al mister".



Infine Rabiot ha detto la sua sul fallo da rigore commesso da Badé: "Fa male, è un brutto fallo. Per me era fallo netto, il Var non ha detto niente ma si vede bene che non tocca la palla e prende la gamba. L'arbitro? Non ha avuto reazioni, non è stato richiamato dal Var e non capisco perché".