Il gol di Gatti nel recupero ha pareggiato il vantaggio iniziale di En-Nesyri, ma la Juve ha rischiato di uscire dal campo sconfitta e penalizzata da un errore dell'arbitro, il tedesco Siebert: all'86' non ha considerato da rigore l'intervento falloso del difensore del Siviglia Badé su Rabiot. Il direttore di gara ha fatto cenno di proseguire e il Var, affidato allo svizzero San e all'israeliano Grinfeeld, non è intervenuto, scatenando le proteste dei giocatori in campo e della panchina bianconera. Badé, che era già ammonito, è intervenuto con la gamba alta e ha impattato anche la tibia dell'ex Psg.



'ERA RIGORE' - Rabiot ha poi parlato così a Sky Sport dell'episodio: "Fa male, è un brutto fallo. Per me era fallo netto, il Var non ha detto niente ma si vede bene che non tocca la palla e prende la gamba. L'arbitro? Non ha avuto reazioni, non è stato richiamato dal Var e non capisco perché".