Sfumato Kiwior, volato all'Arsenal, la Juve continua a seguire con estrema attenzione le prestazioni dello Spezia. C'è ancora un obiettivo, infatti, da valutare, corteggiare: è Holm. L'esterno destro è una delle rivelazioni del gruppo di Gotti, la Juve lo sta studiando e ha già pensato a un colpo in prospettiva. La concorrenza non manca, ma alla Continassa si tesse la tela per giocare d'anticipo. Almeno con lui.