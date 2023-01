: partita quasi da spettatore per il portiere polacco che compie la sua prima parata al 93’ sul colpo di testa di Djdji da azione d’angolo. Deve solamente gestire l’ordinaria amministrazione e lo fa sempre bene.: la difesa dello Spezia quest’oggi è solidissima, tanto che Dragowski effettua la prima parata della sua partita al 93’. Anche il numero 27 gioca una grande partita non sbagliando praticamente nulla.rischia molto quando, a inizio secondo tempo stende Sanabria che si stava involando verso la porta di Dragowski. Per suo fortuna il fallo è stato proprio un attimo prima che l’attaccane entrasse in area di rigore.: sempre attento in fase difensiva, non concede nulla ai giocatori offensivi del Torino che gravitano nella sua zona di caso. Decisivo quando disturba bene con il fisico Vlasic evitando che il croato riesca ad andare alla deviazione sottomisura.: vince il duello con il terzino avversario, Vojvoda. Riesce a contenerlo bene in fase difensiva e si spinge anche spesso in fase offensiva. Con un suo cross nel secondo tempo mette in difficoltà Milinkovic-Savic e per poco lo Spezia non raddoppia.(Dal 32’ s.t.: prestazione generosa da parte del numero 6 dello Spezia che lascia il campo a un quarto d’ora dalla fine, quando Gotti decide di non rischiare e lo toglie perché già ammonito.(Dal 32’ s.t.: partita di sostanza in mezzo al campo da parte del numero 4 dello Spezia che è autore anche di alcuni buoni spunti.attento su Singo in fase difensiva, insidioso quando si spinge in avanti. È lui a procurare il calcio di rigore che Nzola trasforma portando in vantaggio lo Spezia nel primo tempo: è infatti il suo tiro viene respinto con il braccio da Djidji.: svaria molto per tutto il fronte offensivo e quando ha la palla tra i piedi è sempre difficile portagliela via per gli avversari. In più di un’occasione fa impazzire i difensori avversari con le sue serpentine.(Dal 37’ s.t.: è sfortunato quando, nel secondo tempo, calcia a botta sicura e colpisce la traversa. Manca per una questione di centimetri il gol dell’ex ma la sua prestazione è stata comunque positiva.(Dal 46’ s.t.: è freddo quando si presenta sul dischetto e batte Milinkovic-Savic portando in vantaggio lo Spezia. Non è una partita semplice per lui perché viene ben contenuto dai difensori del Torino ma riesce comunque a lasciare il segno sulla partita.il suo Spezia vince con merito sul campo del Torino. La partita dei liguri è praticamente perfetta: non concedono nulla a livello difensivo e sono per lunghi tratti padroni del campo.