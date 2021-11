In queste settimane è prevista una nuova visita di Mino Raiola alla Juventus. Per trattare il futuro di Federico Bernardeschi (in scadenza di contratto a giugno, i dirigenti bianconeri stanno preparando una proposta al ribasso da 2,5/3 milioni di euro netti all'anno bonus inclusi rispetto all'attuale ingaggio da 4 milioni), ma non solo.



Con Raiola la Juve vorrà nuovamente farsi aggiornare sulla situazione legata al centrocampista francese Paul Pogba, in scadenza di contratto col Manchester United e sogno (impossibile?).

Nuove soluzioni vanno trovate anche sul fronte Ihattaren: con la Sampdoria è finita e una volta risolti i problemi personali del giocatore dovrà essere individuata una nuova squadra.



Prevista pure una riflessione sul difensore Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto col Milan.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, fra Raiola e Juve si dovrà anche parlare di Matthijs De Ligt, giunto ormai a metà del suo contratto in bianconero: al termine della stagione si attiverà la clausola rescissoria compresa tra 125 e 140 milioni, sulla carta l'olandesone è un incedibile, ma nei fatti c'è un mercato che può infiammarsi.